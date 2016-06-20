-
Топ товары
Доска строганная сухая — 20х140х6000мм₽29,000 / м3
-
Топ товары
Доска необрезная 2 сорта — 25x150x6000мм₽12,500 / м3
-
Топ товары
Вагонка — 12х96х3000мм₽600 / м2
-
Топ товары
Имитация бруса -16х195х6000мм₽800 / м2
-
Топ товары
Доска обрезная — 25x150x6000мм₽20,000 / м3
-
Топ товары
Брусок обрезной — 50x70x3000мм₽300 / шт.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
«Пиломатериалмаркет» – торгово-производственная компания, осуществляющая реализацию пиломатериалов по Москве и Московской области. На рынке пиломатериалов компания работает более 10 лет и является одним из крупнейших поставщиков качественного сибирского леса в Московский регион. У нас собственный автопарк машин разной грузоподъемности , осуществляем доставку материала по Москве и Московской области за 24 часа. Для нас большое значение имеет качество готовой продукции. Мы постоянно изучаем современные ГОСТы и международные стандарты по производству пиломатериалов , используем самое новое техничнское оборудование. Узнать больше