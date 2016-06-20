«Пиломатериалмаркет» – торгово-производственная компания, осуществляющая реализацию пиломатериалов по Москве и Московской области. На рынке пиломатериалов компания работает более 10 лет и является одним из крупнейших поставщиков качественного сибирского леса в Московский регион. У нас собственный автопарк машин разной грузоподъемности , осуществляем доставку материала по Москве и Московской области за 24 часа. Для нас большое значение имеет качество готовой продукции. Мы постоянно изучаем современные ГОСТы и международные стандарты по производству пиломатериалов , используем самое новое техничнское оборудование. Узнать больше